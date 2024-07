Der Neuwieder Profi Benjamin Hassan (ATP-Weltrangliste, Platz 170) lieferte dem Argentinier Sebastián Báez (Nummer 18 der Welt) in der zweiten Runde des olympischen Tennisturniers in Paris einen packenden Kampf und musste sich erst im Tiebreak nach mehr als zwei Stunden Spielzeit mit 2:6, 6:3, 6:7 geschlagen geben. Das Foto zeigt Hassan in der Qualifikation beim ATP Tour Masters 1000-Turnier in Madrid im April dieses Jahres. Foto: Imago/Aflosport