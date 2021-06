Oberliga: Coup der Männer des TC BW Bad Ems in Ludwigshafen folgt auf Pflichtsieg gegen Speyer – Gilberg: „Wahnsinn“

Beim Doppelspieltag in der Oberliga erfüllten die Männer des TC BW Bad Ems ihre Pflicht bereits am Samstag auf eigener Anlage mit dem deutlichen 8:1-Erfolg gegen Weiß Rot Speyer. Hier musste der an eins positionierte Franzose Julien Obry nach einer auf des Messers Schneide stehenden Partie dem starken Tschechen Robert Rumler denkbar knapp im Champions-Tiebreak den Vortritt lassen. Dem Speyerer Ehrenpunkt standen aber zumeist deutliche BW-Erfolge gegenüber. Lediglich das Doppel Obry / Christof Brenner musste nach verlorenem erstem Abschnitt alles aufbieten um letztlich knapp den Spieß umzudrehen.