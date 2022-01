Mit einer Neuerung warten die Jugend-Hallenmeisterschaften des rheinland-pfälzischen Tennisverbands auf: Statt bislang an einem Wochenende in zwei Hallen werden sie diesmal an zwei Terminen, dafür aber ausschließlich im Sportcenter Bad Kreuznach und nicht mehr zusätzlich in Norheim ausgetragen. „Wir wollten, dass alle Konkurrenzen die volle Aufmerksamkeit bekommen“, begründet der für den Jugendleistungssport verantwortliche Morten Pohl die Änderung.