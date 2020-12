Region

Das Sportliche mag in dieser aufgrund der Corona-Pandemie als Übergangsrunde angedachten Tennissaison in den Hintergrund rücken. Weil aber wie gehabt wertvolle Leistungsklassen-Punkte vergeben werden, ist davon auszugehen, dass es trotzdem das eine oder andere umkämpfte Match geben wird. Wahrscheinlich auch in den Duellen mit Beteiligung der vier Mannschaften, die den Kreis Altenkirchen in der Medenrunde 2020 überkreislich repräsentieren – und auf die wir einen näheren Blick werfen wollen.