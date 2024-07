Plus Kreis Birkenfeld

Nahbollenbacher Jungen 18 vor Titelgewinn: Auch TV Vollmersbach und TC Hambachtal könnten Meister feiern

i Arne Kryschik greift mit der U18 der Spvgg Nahbollenbach zur Meisterschaft. In Kastellaun reicht am heutigen Samstag ein Remis. Foto: Michael Greber

Der Titel ist zum Greifen nah für die Jungen U18 der Spvgg Nahbollenbach in der Tennis-B-Klasse. Beim TV Kastellaun 2 reicht am Samstag (ab 9 Uhr) ein Remis um die Meisterschaft und den Aufstieg in die A-Klasse perfekt zu machen.