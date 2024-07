Plus Rhein-Lahn

Nach 6:3-Heimsieg gegen Heilbronn: Bad Emser Jungsenioren hoffen auf das Happy End

i Dennis Gilberg trug beim wegweisenden Heimspiel der Bad Emser Jungsenioren gegen den TC Heilbronn am Trappensee mit seinem gewonnenen Einzel zum dringend benötigten Heimsieg bei. Foto: Andreas Hergenhahn

Zum klassischen Endspiel um den Verbleib in der Regionalliga kommt es am kommenden Sonntag auf der Bad Emser Silberau beim Duell der Männer 30 gegen den unmittelbaren Konkurrenten BASF TC aus Ludwigshafen, der punktgleich an die Lahn kommt.