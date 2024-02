Nach 13-monatiger Verletzungspause: Nastasja Schunk steht in Altenkirchen im Halbfinale und klettert

Nastasja Schunk ballte die Faust, immer und immer wieder. Zwischenzeitlich gefühlt nach jedem Ballwechsel. Die 20-Jährige benötigte in ihrem Viertelfinale bei den Burg-Wächter Ladies Open am Donnerstag lediglich 63 Minuten, um sich gegen die in Mainz lebende Österreicherin Sinja Kraus durchzusetzen. „Nasti hat sehr gut gespielt und nahtlos an ihre Leistung aus der Partie gegen Daria Snigur am Donnerstag angeknüpft“, freut sich Chef-Bundestrainerin Barbara Rittner über den Sieg ihres Schützlings.