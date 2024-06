Plus Linz

Mitgliederzahl bei Jugendlichen verdoppelt – TC Rot-Weiß Linz ist im Aufschwung

Von Jörg Niebergall

i Blick auf die Vereinsanlage des TC Rot-Weiß Linz auf dem Kaiserberg. Den Mitgliederrückgang aus der Coronazeit hat der Verein mittlerweile wettgemacht. Im vergangenen Jahr hat sich die Zahl der Jugendlichen unter den Tennisspielern in der Bunten Stadt verdoppelt. Foto: Jörg Niebergall

„Das ist schon ein paar Jahre her“, sagt Peter Haltenhof, seit 19 Jahren Vorsitzender des TC Rot-Weiß Linz. Er kann sich noch gut an die Glanzzeiten seines Vereins in der 2. Bundesliga erinnern. „Das war in den Hochzeiten des deutschen Tennissports, als Boris Becker noch aktiv war.“ Mittlerweile regiert auf den fünf Freiluftplätzen auf dem Linzer Kaiserberg der Breitensport und aus dem während der Coronazeit entstandenen Mitgliederrückgang hat sich der Verein wieder bestens freigeschwommen.