Plus Altenseelbach

Mit 1000 Euro Preisgeld dotiertes Leistungsklassen-Turnier: 16. Altenseelbach Open versprechen große Spannung

i Es ist angerichtet: Jessica Imhäuser (zweiter Vorsitzende TV Altenseelbach), Bürgermeister der Gemeinde Neunkirchen und Schirmherr Marco Schwunk, Turnierdirektor und TVA-Sportwart Thorsten Seiler sowie TVA-Präsident Werner Schönau bei der Präsentation der 16. Altenseelbach Open. Foto: Thomas Wroben

Während die besten Tennisprofis der Welt bei den Olympischen Spielen in Paris um Gold, Silber und Bronze spielen und sich im Anschluss auf das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres, die US Open in New York, intensiv vorbereiten, fokussieren sich die heimischen Tenniscracks auf die vom 9. bis 17. August stattfindenden 16. Altenseelbach Open des TV Altenseelbach.