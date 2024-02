Mia Keuler aus Engers hat sich in bei der Jugend-Hallenmeisterschaft des Tennisverbandes Rheinland-Pfalz selbst ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk gemacht. Die jüngst 16 Jahre jung gewordene Sportlerin gewann in Bad Kreuznach den Titel in der weiblichen Jugend U 18.