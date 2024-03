Plus Indian Wells (USA)/Neuwied „Masters 1000-Turnier“ in Indian Wells: Profi Benjamin Hassan verpasst Einzug in die Hauptrunde nur knapp Von Daniel Fischer Der Tennisprofi Benjamin Hassan hat den Einzug ins Hauptfeld des ATP Masters in Indian Wells (Kalifornien) knapp verpasst. Erstmals überhaupt hatte es der 29-jährige bei einem Masters 1000 Turnier, der größten Turnierserie im Tennis hinter den Grand Slam Turnieren, in die Qualifikation geschafft. Lesezeit: 1 Minute

Dort feierte der Neuwieder in der ersten Runde einen ebenso überraschenden wie klaren Erfolg. Beim 6:4 und 6:4 über den in der Weltrangliste deutlich besser platzierten Franzosen Arthur Cazaux (ATP Rang 77) ließ Hassan im gesamten Match keinen Breakball zu und setzte sich so souverän durch. Im Anschluss traf der deutsch-libanesische ...