Plus Kreis Bad Kreuznach

Männer des TC BW Bad Kreuznach wollen über den Strich klettern – TC Gensingen erstmals doppelt gefordert

Von Gert Adolphi

i Für Anne Schira und ihren TC BW Bad Kreuznach wird es schwierig werden, beim TC Trier II zu punkten. Die Moselstädterinnen können sich wohl mit Spielerinnen ihres ersten Teams verstärken. Foto: Klaus Castor

Gleich doppelt gefordert ist der TC Gensingen in der Oberliga, während der TC Blau-Weiß Bad Kreuznach in der Rheinlandliga über den Strick klettern kann. Derweil holten die Männer 70 des TC Hackenheim in der Oberliga einen Punkt.