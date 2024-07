Plus Andernach/Ochtendung/Mayen Männer 50 der DJK Andernach übertreffen in Südwestliga alle Erwartungen – Mayener Männer 50 bleiben drin Von Daniel Fischer i Die Männer 50 der DJK Andernach haben in der Südwestliga am Wochenende überraschend den TC Bruchköbel mit einem 5:4-Heimsieg von der Tabellenspitze gestürzt. Daran änderte auch die knappe Niederlage von Matthew Feeney (Foto) im dritten Satz mit 8:10 nichts. Foto: Tobias Jenatschek Die Tennis-Medenrunde befindet sich bereits auf der Zielgeraden. Grund genug, einen Blick auf die überregional aktiven Mannschaften aus der Region zu werfen. Lesezeit: 2 Minuten

Als höchste und einzige Mannschaft (die Altersklassen ausgenommen) spielen die Frauen Andernacher TC in der Verbandsliga. Die Mannschaft um Spitzenspielerin Annika Berrendorf, die drei ihrer vier Einzel in dieser Saison gewann, setzte sich in ihrem letzten Saisonspiel souverän mit 7:2 gegen den MTV 1817 Mainz durch. Damit sicherte sich der ...