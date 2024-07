Plus Rhein-Lahn Männer 40 des TC BW pflügen weiter durch die Regionalliga: Bad Emser Starensemble wahrt seine weiße Weste Von Stefan Nink i Der Niederländer Jasper Stoter gehörte zu den Leistungsträgern der Bad Emser Männer 50, die beim unwiderstehlichen Durchmarsch in die Süd-West-Liga nicht aufzuhalten waren. Foto: Andreas Hergenhahn Das Gros der in den höheren Klassen vertretenen heimischen Tennis-Teams hat die Medenrunde abgeschlossen. Während die Männer 50 des TC BW Bad Ems die Rückkehr in die Süd-West-Liga klarmachten, heißt es für die zwei Teams des Vorzeigeklubs von der Insel Silberau abzuwarten, ehe es um die Wurst geht. Lesezeit: 5 Minuten

Die 40er greifen am Wochenende 7./8. September bei der DM-Endrunde in der Hauptstadt nach dem nationalen Titel, die Männer ihrerseits wollen den nächsten Anlauf zum Aufstieg in die Regionalliga nutzen. Regionalliga Männer 40, SaFo Frankfurt - TC BW Bad Ems 0:9. Dass das Aufgebot der Silberauer vom Niveau der restlichen Konkurrenz meilenweit entfernt ...