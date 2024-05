Plus Rhein-Lahn

Männer 30 des TC BW Bad Ems verlieren zum Regionalliga-Auftakt bei SaFo – Reserve beweist große Nervenstärke

i Philipp Schehadat gewann zwar sein Einzel, aber nach einer „Nullrunde“ in den Doppeln kehrten die Bad Emser Jungsenioren mit leeren Händen aus Frankfurt in die Kurstadt zurück. Foto: Andreas Hergenhahn/Archiv

Die Jungsenioren des TC BW Bad Ems mussten zum Auftakt der Runde in der Regionalliga ihren Gastgebern SC SaFo Frankfurt die Punkte überlassen. In der Verbandsliga lösten die zweiten Wellen der Männer und Männer 30 aus der Kurstadt ihre Hausaufgaben zuverlässig, während die Männer des TC Diez in Landau leer ausgingen.