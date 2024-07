Horressen

LK-Turnier des TC Mittelwald: In Horressens steht die entscheidende Phase an

Von René Weiss

i Heimspiel beim Turnier des TC Mittelwald: Christian Klaus kommt aus Horressen und spielt für den TV Guckheim. Foto: René Weiss

Das vierte Tennis-Leistungsklassenturnier des TC Mittelwald geht am Samstag und Sonntag in seine entscheidende Phase. Knapp 50 gemeldete Spielerinnen und Spieler haben am Donnerstag auf der Anlage in Horressen die ersten Partien in drei Konkurrenzen (Männer LK 1-14 und 12 – 25, Frauen LK 5 – 25) bestritten.