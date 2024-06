Plus Kreis Bad Kreuznach Leon Krög gewinnt, macht es aber unnötig spannend – Hackenheimer Männer 75 stehen kurz vor dem Titelgewinn Von Gert Adolphi i Leon Krög sicherte seinem VfL Bad Kreuznach im Auswärtsspiel beim TC Trier II einen ganz wichtigen Punkt. Er gewann im Match-Tiebreak 11:9, nachdem er den zweiten Satz 5:7 verloren hatte. Foto: Klaus Castor Schon nach drei Begegnungen haben die Tennisspieler des TC Gensingen das Minimalziel, den Verbleib in der Oberliga, fast schon erreicht. „Wenn wir noch einen Sieg holen, sind wir safe“, sagte Spielführer Jelle Ackermann nach den Erfolgen beim TC Kaiserslautern (8:1) und im Heimspiel gegen den TSV Schott Mainz (7:2). Lesezeit: 4 Minuten

Obwohl die Gensinger neben dem TC Bad Ems die einzige Mannschaft der Liga ohne Punktverlust sind, richten sie ihren Blick nicht nach oben. „Der Aufstieg ist nicht wirklich eine Option“, sagt Ackermann. Nicht so klar, wie es den Anschein hat Ganz so deutlich wie die Ergebnisse waren beide Begegnungen nicht. In Kaiserslautern ...