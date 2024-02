Altenkirchen Tennis

Ladies Open in Altenkirchen: Seidel bereitet sich vorgezogenes Geburtstagsgeschenk

Ella Seidel kann an diesem Mittwoch gut gelaunt ihren 19. Geburtstag feiern. Die Nummer fünf der Setzliste der Burg-Wächter Ladies Open setzte sich am Dienstag in ihrem Auftakteinzel gegen die Usbekin Nigina Abduraimova mit 6:4 und 6:4 durch.