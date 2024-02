Plus Koblenz Koblenz Open schreiben ihre speziellen Geschichten – Challengerturnier steht vor spannendem Finalwochenende Die Koblenz Open wissen auch bei ihrer insgesamt sechsten Auflage sportlich zu überzeugen. Elektrisierende Matches auf dem Centre-Court sowie abermals zahlreiche Überraschungen verheißen ein spannendes Finalwochenende beim ATP Challenger-Tennisturnier in der CGM Arena, das am Samstagnachmittag mit den Halbfinalpartien eingeläutet wird. Von Daniel Fischer

Lediglich vier der insgesamt acht gesetzten Spieler erreichten bei der diesjährigen Ausgabe der Koblenz Open das Viertelfinale. Schon in den Jahren zuvor hatte der eine oder andere Überraschungssieger in der CGM Arena den Siegerpokal in die Höhe gestemmt. Im dicht gedrängten Profizirkus, in dem häufig Tagesform und mentale Komponenten über ...