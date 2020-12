Bad Neuenahr

Der erste Sieg in dieser Tennis-Medenrunde ist ist deutlich ausgefallen für die Oberliga-Frauen des HTC Bad Neuenahr, die Niederlage in der Partie tags aber auch: Auf das 19:2 am Samstag zu Hause gegen TC Mutterstadt folgte am Sonntag beim TuS Neunkirchen ein 0:21. Eine unerquicklich hohe Pleite, aber auch eine erklärbare und vor allem keine ganz unerwartete.