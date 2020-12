Klaus widerspricht heftiger Kritik

Koblenz

Als erste Breitensportart in der Region möchte das Tennis im Amateurbereich die Saison schon am Freitag, 19. Juni, wieder aufnehmen. In einer von den Sommerferien unterbrochenen, zweigeteilten Übergangssaison soll der Wettspielbetrieb von der Oberliga abwärts ohne Auf- und Abstieg sowie streng nach der aktuellen Corona-Verordnung stattfinden. Dementsprechend hat der Tennisverband Rheinland es seinen Vereinen freigestellt, an der Medenrunde 2020 teilzunehmen. Zudem sicherte der Verband seinen Vereinen zu, bei einem Antritt mit einer nicht vollständigen Spieleranzahl bei rechtzeitiger Absage auf Strafen zu verzichten. Ebenfalls können die Vereine ihre Spiele in gegenseitiger Absprache flexibel verlegen.