Dass eine Schulklasse gleich zwei Rheinlandmeisterinnen im Tennis stellt, dürfte ein Novum im Bad Kreuznacher Sport sein. Bei den Titelkämpfen in Koblenz sicherte sich Amina Arndt vom VfL Bad Kreuznach den Sieg in der Altersklasse U12, Emily Eigelsbach gewann in der U18, obwohl sie erst zwölf Jahre jung ist. Beide besuchen gemeinsam die Klasse 7d des Gymnasiums an der Stadtmauer.