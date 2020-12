Kreis Bad Kreuznach

Das beste Team der Männer-55-Verbandsliga stellt sich am heutigen Samstag beim TC Hackenheim vor. Sämtliche vier Spiele hat der TSC Mainz bisher gewonnen. „Normalerweise sagt man, du hast keine Chance, und die nutzen wir. Aber selbst das wird dieses Mal nicht klappen“, sagt Thomas Ehle, der Teamsprecher der Hackenheimer, und ergänzt: „Von Saisonbeginn an war klar, dass die Mainzer in einer eigenen Liga spielen werden.“ Trotzdem freuen sich die Hackenheimer auf einen interessanten Vergleich.