Kirner Männer 70 aus Verbandsliga abgestiegen – TC Gensingen vor Oberliga-Spitzenspiel beim TC Bad Ems

Von Gert Adolphi

i Christopher Wehrmann gastiert mit seinem VfL Bad Kreuznach beim TC Roscheid. Eine weite Auswärtsfahrt am frühen Sonntagmorgen ist das für den VfL, denn die Partie beginnt um 9 Uhr. Foto: Klaus Castor

Am Sonntag, 10 Uhr, treten die Tennisspieler des TC Gensingen zum Spitzenspiel der Oberliga beim TC Bad Ems an, doch für wichtiger erachtet Jelle Ackermann die Begegnung am heutigen Samstag, 10 Uhr, beim STC Saarlouis. „Wenn wir dort gewinnen, sind wir gesichert“, sagt der TCG-Kapitän.