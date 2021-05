Durch den Verzicht des vergangenen Oberliga-Meisters TC Hüttigweiler ergibt sich für die im Jahr 2019 gleich hinter den Saarländern ins Ziel gekommenen Männer 75 des TC BW Bad Ems die Möglichkeit in der Tennis-Regionalliga auf höchstmöglicher sportlicher Ebene mitzumischen. In knapp drei Wochen, am Dienstag, 8. Juni, 13 Uhr, sollen die Routiniers aus der Kurstadt mit einem Gastspiel bei GW Bingen in die Tennissaison starten.