Plus Rhein-Lahn Kampf um den Klassenerhalt: Bei Sieg gegen Ludwigshafen bleiben Emser Jungsenioren in der Tennis-Regionalliga Von Stefan Nink Die Stunde der Wahrheit schlägt am Sonntag beim Kehraus der Tennis-Medenrunde für die Jungsenioren des TC BW Bad Ems: Im Heimspiel gegen den punktgleichen Tabellennachbarn BASF TC Ludwigshafen entscheidet sich ab 10 Uhr auf der Insel Silberau, ob die Kurstädter auch in der kommenden Runde erstklassig aufschlagen dürfen. Spannender könnte es vor der Schlussrunde wahrlich kaum sein, denn gleich fünf Konkurrenten sind nach Zählern auf Augenhöhe, lediglich getrennt durch die Matchpunkte. Lesezeit: 2 Minuten

Die Bad Emser, die immerhin zwei ihrer jüngsten drei Begegnungen für sich entschieden und auch dem Meister Karlsruher ETV beim denkbar knappen 4:5 Paroli boten, hoffen neben einer qualitativ ordentlichen Besetzung auf gute Tagesform. Denn eines ist klar: Julian Mädrich und Co. haben in heimischer Umgebung alles in eigener Hand. Gewinnen ...