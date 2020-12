Höhr-Grenzhausen

Rodney Rapson hätte keine Probleme, die Tennis-Exhibition-Serie in Höhr-Grenzhausen mit einem 24er-Starterfeld durchzuführen. Die Anfragen sind zahlreich. Aber kurz nach dem Ende des Corona-Lockdowns will man es auf dem Moorsberg langsam angehen lassen und nichts überstürzen. Bei der zweiten Runde, die am späten Sonntagabend zu Ende ging, standen immerhin zwölf Spieler auf dem Platz – acht mehr als bei der Auftaktveranstaltung. Arrivierte Namen wie Yannick Hanfmann oder Dustin Brown bekommen genauso die Möglichkeit Matchpraxis zu sammeln wie junge Spieler aus der Region.