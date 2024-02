„Es wird international“, kündigte Hallensprecher Christian Döring am Finaltag der Burg-Wächter Ladies Open in Altenkirchen an. Sechs Spielerinnen aus sechs verschiedenen Nationen mischten beim Weltranglistenturnier in den Endspielen in Doppel und Einzel mit, darunter mit Julia Lohoff auch eine Deutsche, die als Einzige unter den Protagonistinnen dieses Sonntags schon mal in den Genuss gekommen war, wie es ist, auf der Glockenspitze zu triumphieren. Doch zu einer Wiederholung ihres Doppelerfolgs von 2021 kam es nicht.