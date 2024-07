Plus Simmern Hunsrück-Cup: Wenig Masse, viel Klasse – 15-jährige Französin siegt – Lokalmatadoren stark Von Michael Bongard i Elisa Rohrbach aus Colmar gewann die Frauen-Konkurrenz, die 15-Jährige ist in Frankreich die Nummer zwei in ihrer Altersklasse. Foto: K.F.Schmitt B & P Schmitt/B&P Schmitt Beim Hunsrück-Cup in Simmern, einem nationalen Ranglisten-Tennisturnier der Kategorie A 7, haben die Rahmenbedingungen im Sportpark Simmern wie immer gestimmt – inklusive ordentlichem Preisgeld (500 Euro bei den Männern und Frauen) und Punktemöglichkeiten für die deutsche Rangliste. Lesezeit: 3 Minuten

Trotzdem schlugen beim Hunsrück-Cup am Dienstag und Mittwoch nur zehn Frauen und gerade mal sechs Männer auf. „Wir können uns an die eigene Nase fassen, wir hätten es besser vorher kommunizieren können in den Spielerkreisen, vielleicht lag es auch am Termin“, sagt Sportpark-Chef Lothar Rodenbusch. Allerdings haben andere Veranstalter genau ...