Hallenmeisterschaften des TVRP: Noah Meister vom TC Höhr-Grenzhausen scheitert am Gewinner

Nachdem sich Noah Meister vom TC Höhr-Grenzhausen bei den Jugend-Hallenmeisterschaften des rheinland-pfälzischen Tennisverbands (TVRP) in der U 16-Konkurrenz souverän mit dem Titel gekrönt hatte, startete er am vergangenen Wochenende auch im Hauptfeld der rheinland-pfälzischen Hallenmeisterschaften der Männer.

Dort unterlag Meister jedoch schon in der ersten Runde des Turniers, dem Achtelfinale, gegen den an Nummer zwei gesetzten, späteren Sieger Marian Prajescu vom TC Mülheim-Kärlich. Der knapp sieben Jahre ältere Prajescu setzte sich souverän mit 6:3, 6:0 gegen den Junioren-Hallenmeister aus dem Westerwald durch. Im weiteren Verlauf des Turniers gab der Rumäne nur einen Satz im Halbfinale gegen den an Drei gesetzten Felix Einig (TV Kleeblatt im TuS Mayen) ab. Das Finale gewann er gegen Tim Daniel Stemler (1. TC Weilerbach) mit 6:2, 6:1 .