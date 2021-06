Hackenheimer bieten ein Senioren-Quartett auf

Am Wochenende starten die Tennisspieler großflächig in ihre Medenrunde. Während eigentlich der Wettkampfsport noch verboten ist, hat der Tennisverband Rheinland-Pfalz eine Sondergenehmigung beim Land erwirkt, sodass aufgeschlagen werden kann. „Es besteht eine Vereinbarung mit dem Ministerium, da wir als kontaktfreier Individualsport gelten“, erklärt Andreas Germei vom VfL Bad Kreuznach, der als Spielleiter beim Tennisverband Rheinland und Sportwart des Tennisverbandes Rheinland-Pfalz fungiert. Bindend für die Tennisvereine ist aber die Umsetzung des Hygienekonzepts „Tennis pur“, in dem zahlreiche Vorgaben zur Abwicklung der Spiele gemacht werden.