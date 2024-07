Plus Steimel Gründung des TC Steimel war 1974 ein „Goldener Plan“ – 50-jähriges Bestehen wird im August gefeiert Von Christoph Hansen i Seit 50 Jahren ist die Tennisanlage in Steimel weit mehr als nur ein Vereinsgelände, auf dem Sport betrieben wird. Das Klubgebäude (im Hintergrund) ist für viele Menschen des Orts ein stetiger Treffpunkt, für einige vielleicht sogar fast wie das eigene Zuhause. Foto: Jörg Niebergall Die Männer 50 des TC Steimel haben auch ihr letztes von sieben Saisonspielen gewonnen. Zum Abschluss der Medenrunde 2024 gewann das Team um Mannschaftsführer Ingo Schneider beim TC Rhein-Wied Neuwied mit 5:1 und beendete die Spielrunde in der A-Klasse (Gruppe 125) mit 14:0 Punkten und 35:7 Matches. Im kommenden Jahr dürfen die noch jungen Senioren in der Rheinlandliga aufschlagen, in die sie gerade als Meister aufsteigen. Lesezeit: 3 Minuten

Die Männer 50 sind sportlich das Aushängeschild des Vereins in der rund 1300 Einwohner zählenden Gemeinde in der Verbandsgemeinde Puderbach. Insgesamt ist der örtliche Tennisclub in diesem Jahr mit gleich neun Mannschaften in der Medenrunde angetreten. Vier davon treten in Spielgemeinschaften an, die Männer 65 und Männer 70 machen gemeinsame Sache mit dem ...