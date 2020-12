Oberdürenbach

Irgendwie scheint es wie verhext zu sein für Anna-Lena Friedsam. Immer gerade dann, wenn sie im Begriff ist, einen großen Schritt zu machen oder gleich einen weiteren großen folgen zu lassen, kommt was dazwischen. Nachdem in den vergangenen Jahren der Körper oft nicht mitgespielt hat, wird die Tennisspielerin auf ihrem Weg zurück in die Weltspitze nun – wie freilich auch der Rest der Welt – vom Coronavirus gebremst.