Plus Berlin/Bad Ems Gegen Ratingen: Traum vom DM-Titel platzt für Männer-40-Team des TC BW Bad Ems Von Stefan Nink i Nachdem der Pole Lukasz Kubot im Halbfinale großen Widerstand brechen musste, erwies sich im Endspiel der Schwede Kristofer Stahlberg als den entscheidenden Tick stärker. Foto: Andreas Hergenhahn Der große Traum vom prestigeträchtigen Gewinn der Deutschen Meisterschaft in der Hauptstadt ist zwar für das ambitionierte Männer-40-Ensemble des Tennis Clubs Blau Weiss Bad Ems geplatzt, doch nach der verdienten 1:5-Final-Niederlage am Finnentroper Weg gegen den bärenstarken West-Meister Ratinger TC GW blickte der Bad Emser Macher Markus Henkel nach einem ebenso aufregenden wie anstrengenden und hochinteressanten Wochenende schon wieder frohen Mutes nach vorne. Lesezeit: 3 Minuten

„Natürlich hätten wir den Titel gerne nach Bad Ems geholt, aber es sollte nicht sein. Wir greifen nach Platz drei im Vorjahr in Pfarrkirchen und dieser beachtlichen Vizemeisterschaft in Berlin im kommenden Jahr wieder voll an.“ Am Samstag hatten die tags zuvor angereisten Kurstädter den im hochkarätig besetzten Viererfeld der ...