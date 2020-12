Montabaur

Als sich Deutschland vor einem Monat in den zweiten Lockdown verabschiedet hat, wurde auch der Breitensport in fast allen Bereichen wieder heruntergefahren. Eine von wenigen Ausnahmen sollte Tennis sein. Doch das Problem ist, dass die Plätze in der Region längst winterfest gemacht wurden – und der „weiße Sport“ in der Halle gemäß der aktuellen Corona-Verordnung in Rheinland-Pfalz verboten ist. Damit will sich Christian Klapthor aus Montabaur nicht abfinden.