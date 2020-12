Bad Neuenahr

Es hat nicht viel gefehlt, und die Frauen des HTC Bad Neuenahr hätten in der Tennis-Oberliga aus einem guten ein sehr gutes Wochenende gemacht. Nach dem glatten 21:0 am Samstag bei der SG WMA Nordsaar gab es tags darauf im Heimspiel gegen den TC Ludwigshafen-Oppau II einen Moment, in dem sich das Türchen zu einer Überraschung ein Stück weit zu öffnen schien. Doch der Moment verstrich, die Tür blieb zu, sodass am Ende gegen den Favoriten eine 7:14-Niederlage stand.