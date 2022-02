Obertshausen

Fünfter Sieg in Folge

Was für eine famose Serie: Tennisspielerin Emily Eigelsbach hat ihr fünftes Jugendturnier in Folge gewonnen. Bei den Bieberer Junior Open triumphierte die Bad Kreuznacherin als U14-Spielerin in der U18. „Im Vergleich zur Rheinland-Pfalz-Meisterschaft war ein noch härterer Kampf notwendig, aber konzentriert und willensstark bis zur letzten Minute hat sich Emily durchgesetzt“, freute sich Vater Rüdiger Eigelsbach.