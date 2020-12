New York/Oberdürenbach

Das letzte i-Tüpfelchen hat gefehlt, aber das lässt sich gegen eine ehemalige Nummer eins der Welt auch nicht so leicht setzen. Dafür blieb Anna-Lena Friedsam nach dem 3:6, 6:7 (6:8) im deutschen Tennisduell mit Angelique Kerber in der zweiten Runde der US Open eine tröstliche Erkenntnis: „Sie hat das Gefühl, wieder dran zu sein an der Weltspitze“, sagt Sascha Müller nach dem Match gegen die 32-jährige, die das Grand-Slam-Turnier in New York 2016 schon einmal gewonnen hat.