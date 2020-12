Oberdürenbach

Etwas mehr als drei Monate ist es her, dass Anna-Lena Friedsam ihr letztes offizielles Tennismatch bestritten an. Nun geht es wieder los, wenn auch langsam und auf kleiner Bühne. Am Dienstag tritt die 26-Jährige im Rahmen der vom Deutschen Tennis Bund organisierten Turnierserie „DTB German Pro Series“ zu ihrem ersten offiziellen Spiel nach der Pause an.