Plus Bad Neuenahr Frauen-Oberliga: Wichtige Spiele für HTC Bad Neuenahr – Es geht gegen direkte Konkrrenten Von Daniel Fischer Nach zwei äußerst knappen sowie unglücklichen 4:5-Niederlagen steht für die Frauen des HTC Bad Neuenahr in der Tennis-Oberliga der nächste Doppelspieltag auf dem Programm. Lesezeit: 1 Minute

Gegen jeweils in der Tabelle schlechter platzierte Mannschaften geht es für den HTC um wichtige Zähler im Kampf um den Klassenverbleib. Am Samstag (10 Uhr) erwartet der HTC zunächst mit dem BASF TC Ludwigshafen II einen punktgleichen Konkurrenten (2:4). Am Sonntag (10 Uhr) geht es dann zum punklosen Schlusslicht TC ...