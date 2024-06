Plus Bad Neuenahr Frauen-Oberliga: HTC Bad Neuenahr will den Favoriten Bein stellen – Zwei schwere Heimspiele Von Daniel Fischer Nach dem klaren 8:1-Auftaktsieg beim TC Trier wollen die Frauen des HTC Bad Neuenahr in der Tennis-Oberliga nachlegen. An einem Doppelspieltag geht es zu Hause als Außenseiter gegen Spitzenteams, die zu den Aufstiegsanwärtern zählen. Lesezeit: 1 Minute

In Trier feierte der HTC nicht nur einen Auftakt nach Maß, gleichzeitig sammelte die von Ani Amiraghyan angeführte Auswahl gehörig Selbstvertrauen für die nun anstehenden Aufgaben. An dem Doppelspieltag geht es nun zunächst am Samstag (ab 10 Uhr) gegen den Park TC KL-Siegelbach aus Kaiserslautern, bevor einen Tag später ein ...