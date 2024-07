Plus Bad Neuenahr

Frauen-Oberliga: HTC Bad Neuenahr verschafft sich gute Ausgangsposition – Zwei wichtige Siege

Von Daniel Fischer

Die Frauen des HTC Bad Neuenahr haben in der Tennis-Oberliga einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib gemacht. Am Wochenende sind für sie zwei wichtige Siege herausgesprungen. Neben dem 9:0 beim TSC Mainz gelang noch ein nicht unbedingt zu erwartender 5:4-Erfolg zu Hause gegen BASF TC Ludwigshafen II. Damit geht die Mannschaft von Trainer Ralf Klotzbach mit 6:4 Punkten in die letzten beiden Saisonspiele.