Plus Bad Neuenahr Frauen-Oberliga: HTC Bad Neuenahr hat zweimal knapp das Nachsehen – Jeweils 4:5 gegen Favoritenteams Trotz guter Leistung gingen die Neuenahrer Frauen am Wochenende in der Oberliga leer aus. Daran änderten auch die beiden Einzelsiege von Amy Waschulewski nichts. Foto: Vollrath Zwei starke Auftritte haben dem HTC Bad Neuenahr in der Tennis-Oberliga der Frauen nicht gereicht, um am Doppelspieltag gegen favorisierte Teams zu punkten. Am Ende standen zwei knappe 4:5-Niederlagen gegen den Park TC Kaiserslautern-Siegelbach und den TC Weiss-Rot 1897 Speyer zu Buche, die allerdings auf unterschiedlich Art und Weise zustande kamen.

Der HTC konnte gegen Siegelbach wie in der Vorwoche beim 8:1 in Trier in Bestbesetzung antreten und gestaltete das Duell mit den favorisierten Gästen von Beginn an ausgeglichen. Drei Einzel – Ani Amiraghyan (6:0, 6:3), Amy Waschulewski (6:4, 3:6, 10:4) und Fabienne Schmidt (6:2, 6:1) – gingen an den HTC, ...