Plus Diez

Frauen 60: SV Diez-Freiendiez schafft Sprung in die Rheinlandliga

i Die stolzen Aufsteigerinnen, von links: Charlotte Scholz, Ellen Schuck, Lia Schumacher, Christel Rauner, Heike Weber. Auf dem Foto fehlt Cornelia Maurer. Foto: Cornelia Sieber/SV Diez-Freiendiez

Die Frauen 60 des SV Diez-Freiendiez feierten die Meisterschaft in der Tennis-A-Klasse. In der nächsten Saison spielen die Routiniers vom Wirt in der Rheinlandliga.