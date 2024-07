Plus Bad Neuenahr-Ahrweiler/Bad Breisig

Frauen 55 aus Bad Breisig scheitern knapp: Niederlage im Endspiel um Meisterschaft ist verschmerzbar

Von Daniel Fischer

Bad Neuenahr-Ahrweiler/ Bad Breisig. Bis auf wenige Ausnahmen ist für die höherklassigen Tennis-Mannschaften aus der Region die Medenrunde am vergangenen Wochenende zu Ende gegangen. Während die Frauen 55 des TC Bad Breisig in einem echten Endspiel die Meisterschaft in der Oberliga knapp verpasst haben, blickt der HTC Bad Neuenahr mit seinen zahlreichen Teams auf unterschiedliche Saisonverläufe.