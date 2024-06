Plus Westerwald Frauen 30 des TC Mittelwald feiern Kantersieg – Roßbach und Guckheim setzen sich bei den Männern 30 durch Von Marco Rosbach i Eine konzentrierte Leistung zeigten Anna Schreiber und die Frauen 30 des TC Mittelwald Montabaur beim 6:0-Heimsieg gegen den TC Asbach. Foto: Hergenhahn Für die Westerwälder Mannschaften hat in den Tennis-Verbandsligen die spannende Phase der ohnehin kurzen Medenrunde längst begonnen. Lesezeit: 6 Minuten

Verbandsliga, Männer SG Oberwerth Koblenz/Höhr-Grenzhausen II - TC SW Landau 8:1. In Gruppe 2 bleiben die Kombinierten aus Koblenz und Höhr-Grenzhausen das Maß der Dinge. Alle vier Spiele haben sie souverän für sich entschieden und können an ihrem spielfreien Wochenende entspannt zuschauen, was die Konkurrenz macht. Danach steht für die SG ...