Formkurve von Anna-Lena Friedsam steigt wieder an

Rund 3000 Euro Preisgeld, 48 Punkte für die Weltrangliste und das verstärkte Gefühl, dass es wieder aufwärts geht, bringt Anna-Lena Friedsam aus Parma mit. Bei dem mit gut 192.000 Euro dotierten WTA-Tennisturnier in Italien hat die Oberdürenbacherin die zweite Runde erreicht, wo sie mit 2:6, 4:6 gegen die an Nummer acht gesetzte Französin Caroline Garcia ausschied, die einst die Nummer vier der Welt war. „Da haben am Ende etwas die Körner gefehlt. Insgesamt sind wir aber sehr zufrieden“, sagt Trainer Sascha Müller.