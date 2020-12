Simmern

Der Tennissport ist wieder in vollem Gange nach der monatelangen Corona-Pause: Seit Wochen kämpfen die Mannschaften aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis bereits in der Medenrunde um Punkte, jetzt steht in der Region auch das erste große Turnier an. Von Donnerstag (17 Uhr) bis zum großen Endspieltag der Männer und Frauen am kommenden Mittwoch (ab 17 Uhr) öffnet wie jedes Jahr der Hunsrück-Cup in Simmern seine Pforten. Ausrichter sind der Sportpark und die TG Simmern, gespielt wird auf den sechs Ascheplätzen der TG am Schulzentrum.