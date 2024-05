Erfolge in der Tennis-Oberliga: Deutliche Heimsiege stehen auf der Tagesordnung der Rhein-Lahn-Klubs

Johannes Ohl bewies in der Hitze von Elz Steher- und Comeback-Qualitäten. Beim überzeugenden 7:2-Heimsieg der Diezer Männer 55 im Ausweich-Quartier in der hessischen Nachbarschaft steuerte Ohl im Einzel und Doppel an der Seite Joachim Brauns wichtige Zähler bei. Foto: Andreas Hergenhahn/Archiv