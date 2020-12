Bad Neuenahr

Auftakt in die Tennis-Medenrunde beim HTC Bad Neuenahr: Die Sonne zeigt sich hier und da zwischen den Wolken, die Temperaturen erreichen schweißtreibende Höhen, die Terrasse der Klubgastronomie ist belebt belegt, auf den Plätzen fliegen die Bälle hin und her, beobachtet von Zuschauern, die es sich rund um die Courts gemütlich gemacht haben, um unter anderem auch die Partien der Frauen-Oberligamannschaft des HTC gegen den TC Trier zu verfolgen – ein entspanntes Bild in Coronazeiten.